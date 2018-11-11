Еще 5,5 миллионов заплатят фирме “Giesena” SRL за оформление зала для гостей на пятом этаже, а также столовой комнаты на 1 этаже здания. Кроме того, компания “Eurocity Construct” SRL, которая в прошлом году выиграла тендер на капитальный ремонт лестниц, ведущих в Дом правительства, что обошлось в 3,5 миллиона леев, выиграла новый контракт. На этот раз экономический агент должен будет отремонтировать крышу здания за 2,1 миллиона леев.

Стоит отметить, что ремонт здания президентуры, о котором ранее Игорь Додон договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, не стоил государственному бюджету Молдовы ни лея.