Генеральное управление администрирования зданий правительства заплатило примерно миллион леев за работы по ремонту дубовых паркетов на втором и четвертом этажах Дома правительства. Об этом пишет Ziarul de Gardă, цитируя данные Государственного регистра публичных закупок.

На этом траты правительства не заканчиваются. 19 октября был заключен контракт с фирмой “Liftmontaj” SRL на сумму 5668800 леев. В течение двух месяцев фирма обязуется установить в Доме правительства четыре лифта – два вместимостью по 1000 кг каждый и еще два – по 500 кг.

Еще 5,5 миллионов заплатят фирме “Giesena” SRL за оформление зала для гостей на пятом этаже, а также столовой комнаты на 1 этаже здания. Кроме того, компания “Eurocity Construct” SRL, которая в прошлом году выиграла тендер на капитальный ремонт лестниц, ведущих в Дом правительства, что обошлось в 3,5 миллиона леев, выиграла новый контракт. На этот раз экономический агент должен будет отремонтировать крышу здания за 2,1 миллиона леев. Стоит отметить, что ремонт здания президентуры, о котором ранее Игорь Додон договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, не стоил государственному бюджету Молдовы ни лея.