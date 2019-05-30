Башкирский государственный университет присвоил Игорю Додону звание почётного доктора (ВИДЕО, ФОТО)

Башкирский государственный университет присвоил Игорю Додону звание почётного доктора (ВИДЕО, ФОТО)

​​В продолжение рабочего визита в Республику Башкортостан Игорь Додон посетил Башкирский государственный университет, где у него состоялась встреча со студентами.

⁃ В ходе откровенной беседы ответил на множество вопросов, касающихся истории, культуры, экономики, внутренней и внешней политики Республики Молдова, роли русского языка в нашей стране, а также нынешнего состояния и перспектив молдавско-российских отношений. Считаю это мероприятие важным с точки зрения продвижения положительного имиджа Республики Молдова и укрепления партнерства с Российской Федерацией, в том числе на уровне регионов, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

По завершении встречи состоялась церемония вручения Президенту Республики Молдова звания почётного доктора (Honoris causa) Башкирского государственного университета. Игорь Додон поблагодарил руководство вуза за оказанную ему честь.

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