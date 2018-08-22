Баш на баш: мигрант из России заполучил в жёны молдаванку ради вида на жительство

Гражданин России заключил фиктивный брак с молдаванкой, чтобы получить право на проживание на территории нашей страны.

Лже-супругов «раскололи» сотрудники северного регионального отдела Бюро по миграции и убежищу. Они выявили преступный замысел 43-летнего гражданина России, который некоторое время проживал в Дондюшанском районе.

По данным ведомства, подозрения о заключении фиктивного брака появились в июле текущего года, после чего проводились проверки в этом отношении. В результате предпринятых мер было установлено, что супруги не проживают вместе, как это полагается для настоящей семьи. Кроме этого, мошенники не смогли рассказать историю их знакомства, о совместной жизни и о жизни своего партнёра. Супруги путались в заявлениях, что подтверждает факт заключения фиктивного брака.

В связи с этим было принято решение об отмене права на временное проживание в Молдове на основании воссоединения семьи. Кроме этого, гражданина России обязали покинуть территорию Молдовы и применили запрет на въезд в нашу страну на 5 лет.