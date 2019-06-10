Басарабяска признала новую легитимную власть в Молдове

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Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь выступил на своей странице в соцсети с посланием в поддержку президента, парламента и правительства.

– Очень встревожены нарастанием политического противостояния в нашей стране. Как председатель района Басарабяска выражаю полную поддержку усилиям законно избранного президента Игоря Додона и легитимного парламентского большинства по формированию нового правительства, сохранению мира и стабильности в Республике Молдова. Верю в мудрость главы государства и его способность найти достойный выход из сложившейся кризисной ситуации. Басарабяска с вами! – отметил он.

Напомним, ранее в поддержку новой власти в стране уже высказались администрации Гагаузии, Тараклии, а также примар села Русская Киселия. Число районов и населенных пунктов, встающих на защиту легитимных президента, парламента и правительства, продолжает расти.