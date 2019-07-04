Банки обяжут выдавать клиентам чеки при обмене валют

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Национальный банк Молдовы представил поправки в Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, которые предусматривают выдачу физическим лицам подтверждающий документ при осуществлении валютно-обменных операций через обменные пункты банков.

Как передаёт realitatea.md, положения документа исключают нормы, касающиеся применения банками кассовых машин при осуществлении операций по обмену валюты физическим лицам через свои бюро, а также устанавливают обязательство банка регистрировать в своей информационной системе операции с наличной иностранной валютой, осуществляемые через обменные пункты.