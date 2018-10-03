Бандитизмом, разбоем и кражами промышляли 9 граждан Молдовы в России

Бандитизмом, разбоем и кражами промышляли 9 граждан Молдовы в России

Девять граждан Молдовы обвиняются в 16 разбойных нападениях, совершённых на территории РФ в течение 8 лет. В результате нападений они завладели имуществом на сумму 172 млн рублей – это 44 млн 324 тысячи леев по нынешнему курсу.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 граждан Молдовы было направлено в суд.  Наши сограждане обвиняются в ряде преступлений, таких как бандитизм, разбой, кража, а также хищение оружия и боеприпасов.

По версии следствия, с 2008 по 2016 годы на территории города Москвы и Московской области злоумышленники, используя огнестрельное оружие, совершили 16 разбойных нападений. В результате указанных действий они завладели имуществом потерпевших на сумму 172 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд. Обвиняемым грозит тюремное заключение. Примечательно, что остальных членов банды задержать пока не удалось, они объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

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