Банда псевдо-полицейских получила от жителя столицы 40 000 леев путём шантажа

0

В понедельник, 16 сентября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам получила ордер на арест группы лиц, которые, притворившись полицейскими, проникли в квартиру жителя столицы и получили от него путём шантажа 40 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, подозреваемыми являются четверо мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. Они постучали в дверь жителя столицы и представились полицейскими. Мужчины заявили, что намерены провести в его квартире обыск на том основании, что в ней хранятся наркотики. Затем они применили физическую силу в отношении жертвы и потребовали 40 000 леев, после чего в присутствии хозяина квартиры украли ценные вещи. Более того, подозреваемые силой затолкали мужчину в машину и отвезли в лес. Там они продолжили издеваться и избивать пострадавшего с целью получения денежных средств.

Сцены насилия снимали сами подозреваемые, а кадры оказались в распоряжении офицеров полиции. В результате предпринятых мер псевдо-полицейские были задержаны, а прокуратура получила в суде ордеры на их арест. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.