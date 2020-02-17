Банда мошенников лишила жилья заключённого: личности троих членов ОПГ установлены

Банда мошенников лишила жилья заключённого: личности троих членов ОПГ установлены

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) расследует случай мошенничества с недвижимостью, совершённого ОПГ.

Во второй половине прошлого года по заявлению гражданина, находившегося в заключении, было возбуждено уголовное дело. На тот момент мужчина являлся собственником части недвижимости. Трое членов ОПГ мошенническим путём и при помощи подделки документов сумели лишить его доли и, впоследствии, перепродать жильё через агентов по недвижимости.

Правоохранители продолжают принимать меры для того, чтобы установить всех лиц, причастных к преступной схеме, а также других жертв преступления.

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