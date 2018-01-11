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Банда малолетних воров «обчистила» дома и гаражи в столице на 80 тысяч леев (ВИДЕО)

Банда малолетних воров «обчистила» дома и гаражи в столице на 80 тысяч леев (ВИДЕО)

Преступники проникли в 6 домов и 11 гаражей.

Столичной полиции удалось схватить банду домушников. Самому старшему 19 лет, а остальным троим от 14 до 16 лет. Все четверо жители Кишинева.

В период с сентябрь 2017 года по январь 2018 года злоумышленники проникли в 6 домов и 11 гаражей, похитив материальных ценностей на сумму 80 тысяч леев.

По факту краж возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемым грозит штраф в размере от 6000 до 20 000 леев, 180-240 часов неоплачиваемых работ на пользу общества или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Ранее в Слободзейском районе воры пробрались в дом через открытое окно.

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