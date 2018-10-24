Банда из десяти молдаван совершала налеты на Рублевке

В суде начался процесс по делу банды налетчиков из Молдовы, нападавшей на элитные коттеджи в Подмосковье. Обвиняемые с особой жестокостью избивали хозяев домов и забирали дорогие украшения из золота и платины, бриллианты и часы, а добычей в доме отставного генерала ФСБ стала “Золотая Звезда” Героя России.

Московский областной суд во вторник, 23 октября, начал рассматривать уголовное дело о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье, пишет rbc.ru. Десять выходцев из Молдовы — Николай Греку (предполагаемый лидер), Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, а также двоюродные братья Раду и Сергей Ончу — обвиняются в бандитизме, незаконном хранении оружия и вооруженных разбойных нападениях.

По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные пистолетами преступники по ночам бесшумно проникали на заранее изученные объекты, связывали их владельцев и забирали все имеющиеся в доме ценности. Бандитов не останавливали ни близость объектов, охраняемых Федеральной службой охраны, ни возможные связи их жертв.

В результате 15 разбойных нападений и нескольких краж, по которым сотрудникам Следственного департамента и Главного управления уголовного розыска МВД удалось собрать доказательства, они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн рублей (около 40 млн леев). Большинство обвиняемых, включая предполагаемого лидера Греку, свою вину отрицают. Им грозит до 15 лет лишения свободы.​