Banca de Economii продает свои акции в Moldasig и других обществах

Находящийся в процессе ликвидации банк выставляет их на аукцион.

Так, ВЕМ намеревается продать акции S.A. Moldasig стоимостью почти 35 млн. леев, а также свою долю в Фондовой бирже Молдовы, цена которой составляет почти 344 тыс. леев, пишет bizlaw.md.

Согласно сообщению, опубликованному в Monitorul Oficial, BEM продает 61 200 акций Moldasig, цена одной акции составляет 568,48 лей. Таким образом, стоимость всего пакета акций составляет 34,79 млн. леев.

Доля BEM в Фондовой бирже Молдовы выставляется на продажу повторно. Ее стоимость осталась неизменной – 343 946 леев. Также повторно выносятся на продажу 97 498 акций ВЕМ в S.A. ASPA: они стоят 37,65 леев за акцию. Стоимость всего пакета составляет 3,67 млн. леев. В свою очередь, цена акций S.A. Magistrala снизилась с 9,31 лея в сентябре прошлого года до 8,85 лея за штуку. Вес пакет акций стоит чуть более 386 тыс. леев.

Аукцион будет проводиться с 5 января по 5 февраля 2018 года. Лоты продаются на особых условиях, которые предусмотрены внутренними актами назначенных эмитентов и законодательством Республики Молдова. Заинтересованные стороны могут ознакомиться с представленными к продаже активами и процедурой продажи в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу Banca de Economii (Кишинев, ул. Колумна, 115) и у инвестиционного консультанта VALINVEST (Кишинев, ул. Г. Яблочкина, 5/1).