Баллон замедленного действия

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О том, как решить неразрешимую проблему потребителей сжиженного газа

В последние два года в Молдове обострилась проблема заправки бытовых газовых баллонов. Достаточно длительное время их заправляли на автозаправочных станциях. Официально это не разрешено, но и не запрещено. Баллоны периодически взрывались, И после череды трагедий, когда из-за утечки газа погибли люди, власти запретили заправку бытовых баллонов на АЗС.

Упёрлись в тупик

Многие жители Молдовы, в частности селяне, хорошо помнят советские времена, когда замена бытовых баллонов со сжиженным газом проводилась централизованно. Пользователь подавал заявку, работники газовой службы забирали пустой баллон и взамен устанавливали полный. Некоторые жители сёл до сих пор считают, что заправкой баллонов по-прежнему ведает преемник советского газового хозяйства – АО «Молдовагаз».

– Основное направление нашей деятельности – продажа компримированного (сжатого) природного газа (метана) для использования в качестве моторного топлива на автотранспорте, оснащённом газобаллонным оборудованием, – поясняет директор ООО «Трансаутогаз» – предприятия, входящего в систему АО «Молдовагаз», Александр Кисеев. – Сжиженный углеводородный газ, основным компонентом которого является пропан, используется как газомоторное топливо, а также для наполнения бытовых газовых баллонов. У нас есть несколько совмещённых заправочных станций, где мы продаём в том числе и пропан, но только для заправки автомашин. Для заправки бытовых баллонов необходима специальная инфраструктура и оснащённый сервис. На сегодняшний день в нашей компании задачи по созданию станций по заправке газовых баллонов нет. Сейчас, когда люди находятся в тупиковой ситуации, они вспоминают сервис газовой службы советских времён, но прежнюю систему, по многим причинам, сейчас восстановить невозможно. Для того чтобы создать нечто подобное, необходима поддержка государства и комплексная национальная программа.

Заправка бытовых баллонов, к сожалению, очень большая проблема. На сегодняшний день в Молдове действуют две газонаполнительные станции и 30 газонаполнительных пунктов, где можно заправлять баллоны, но это при условии, что они соответствуют определённым требованиям.

Неблагородный риск

В городских многоэтажных домах однозначно следует запретить использование газовых баллонов. Но у нас есть сотни сёл, которые так и остались не газифицированными, после того как в 2010 году правительство заявило, что не сможет завершить Национальную программу газификации. Кроме того, даже если к населённому пункту подведён газ, это вовсе не значит, что он есть в каждом доме. К своим домам селяне должны были проводить газопровод за свой счёт. Стоимость таких работ оценивалась от 3 до 15 тыс. леев. Для многих это и сейчас неподъёмная сумма, а 10–15 лет назад тем более. Добавим к числу селян и дачников, многие из которых тоже пользуются газовыми баллонами, и получим многочисленную армию потребителей, нуждающихся в этой услуге.

– На автозаправочных станциях сжиженным газом можно заправлять только баллоны автомобилей, – уточняет начальник управления по надзору за магистральными газопроводами Агентства по техническому надзору Владимир Арион. – Заправка бытовых баллонов, к сожалению, очень большая проблема. На сегодняшний день действуют две газонаполнительные станции и 30 газонаполнительных пунктов, где можно заправлять баллоны. Это при условии, что они соответствуют определённым требованиям. То есть они периодически должны проходить тестирование, но с этим всё плохо: 99,9% баллонов не проходят проверку. Персонал АЗС, заполняющий баллоны, не прошедшие тестирование, провоцирует риски для потребителей сжиженного газа.

Как выяснила «АиФ в Молдове», эти две работающие газонаполнительные станции, где проводят тестирование баллонов, находятся в Бельцах и в Комрате. Действовавшие когда-то в стране ещё три подобные станции были законсервированы из-за убыточности. Единственный вариант выхода из ситуации – принятие мер на уровне правительства, в том числе и по стимулированию экономических агентов, готовых заниматься реализацией сжиженного газа в баллонах, их тестированием и ремонтом.

Год назад, после трагедии в одной из многоэтажек в столичном секторе Рышкановка, когда из-за взрыва газового баллона погибли четыре человека, правительство, наконец, обратило внимание на эту проблему. Был разработан проект плана мероприятий по её решению. Но, к сожалению, всё так и осталось на уровне проекта.

Владимир Арион уточнил, что Агентство по техническому надзору ввиду делегированных ему полномочий не решает проблем, не определяет политику, но указывает на нарушения, недостатки и занимается надзором за соблюдением действующих требований экономическими агентами.

Взрывоопасная конкуренция

На бельцкой газонаполнительной станции ежемесячно заправляется около 5–6 тыс. баллонов – это примерно 3 тонны газа. Сам объект был построен ещё в 60-х годах прошлого века и с тех пор неоднократно реконструировался. В настоящее время станция находится на очередной стадии обновления, завершается установка нового оборудования по испытанию баллонов. Но, по большому счёту, заправку бытовых баллонов нельзя назвать очень прибыльным делом. По сравнению с 90-ми годами число потребителей заметно сократилось. Плюс нелояльная конкуренция со стороны АЗС, которые не имеют права выполнять этот вид работ.

– Мы должны рассматривать ещё и элемент налогообложения, – поясняет администратор газонаполнительной станции Euro LPG Валериан Цопа. – К примеру, у наших соседей в Румынии и на Украине баллонный газ облагается налогом по более низким ставкам, в Молдове он стоит столько же, сколько и используемый для заправки автомобилей. Следует учесть, что газовыми баллонами пользуются люди небогатые. Сейчас провести газовую трубу в дом для одной плиты очень накладно. Из проблем, с которыми мы сталкиваемся, главная – изношенность баллонов, а новый мало кто из наших сельских потребителей может себе позволить – для многих это роскошь, потому что стоит он больше тысячи леев.

Основные потребители Euro LPG – это жители прилегающих к Бельцам сёл. Есть постоянные клиенты, которые приезжают на станцию за 30–40 км, они имеют такую возможность и дорожат безопасностью близких. Но, к примеру, одинокие пенсионеры не могут себе этого позволить. Они рады, когда соседи или знакомые соглашаются заправить пустой баллон, и не задаются вопросом, где и как это делается. Газ им в основном нужен для приготовления пищи. Если готовить на электроплитке, то простая крестьянская еда получается уж очень дорогой.

Проблема заправки баллонов возникла не сегодня. Это наследие прошлых правительств. Тем не менее её надо решать, иначе люди будут продолжать заправлять старые баллоны где попало, а они будут и далее взрываться.

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Инвестиции в безопасность

Вопрос с заправкой бытовых газовых баллонов госструктуры не могут решить уже много лет. Но специалисты отрасли уверены, что пока есть потребители – а они будут, потому что едва ли в ближайшем будущем газифицируют все сельские дома и дачные участки, – к решению проблемы надо подходить комплексно. Конечно, с нуля газонаполнительные станции никто строить не будет – слишком дорого. Да и требований много. В Постановлении правительства № 552 от 12.07.2017 г. «Об утверждении минимальных требований безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов» насчитывается более 1,5 тыс. пунктов.

Однако, к примеру, можно рассматривать варианты создания филиалов газонаполнительных станций в районах республики. Чтобы создать филиал, необходимо место для хранения наполненных баллонов и небольшой штат сотрудников. Но, опять же, эти баллоны нужно закупить не только поставщику услуг, но и потребителям. Впрочем, для потребителей можно разработать схему кредитования. Заплатить за баллон тысячу с лишним леев сразу – это много, но если разделить эту сумму на 12 или 24 месяца, то такую финансовую нагрузку выдержат даже пенсионеры. Хотя пенсионерам можно было бы сделать солидную скидку.

Подобные схемы поставки бытового газа работают во многих цивилизованных странах. И если бы это было выгодно в Молдове, местные бизнесмены не оставили бы эту тему без внимания. Государству подобный проект самостоятельно тоже не вытянуть. По мнению экспертов, необходимо государственно-частное партнёрство, в котором государство должно предоставить инвестиции и отладить систему налогообложения в данной сфере. Таким образом, 3–4 газонаполнительные станции, расположенные в разных регионах республики, увеличив количество филиалов, смогли бы обеспечить бытовым газом всех потребителей, которые перестали бы заправлять баллоны на АЗС.

Наталья Устюгова