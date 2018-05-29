“Бал счастья”: в Молдове стартовала благотворительная акция по сбору нарядов для выпускников школ-интернатов

Её суть заключается в пожертвовании нарядов: платьев, костюмов, рубашек, а также различных аксессуаров, необходимых для празднования выпускного бала. Все собранные средства будут переданы выпускникам молдавских школ-интернатов.

С такой инициативой выступила группа молодых девушек, оповестив об этом общественность через социальную сеть Facebook.

– Выпускной бал – это мечта каждого из нас. Мы предлагаем исполнить эту мечту тем, кто был лишён многих привилегий в жизни, а точнее мальчикам и девочкам, которые заканчивают обучение в школах-интернатах в этом году. Мы призываем быть рядом с этими детьми, которые вступают во взрослую жизнь, – призывают организаторы.

Таким образом, желающие пожертвовать своё платье, туфли, костюм, рубашку, аксессуары, косметику и прочие вещи и тем самым помочь детям почувствовать волшебство выпускного бала, то они смогут это сделать, принеся их в специально созданные пункты сбора, которые можно найти практически во всех районах Кишинёва, а также в Бельцах. Весь список пунктов можно найти тут.

Сбор пройдёт до 5 июня включительно. Акцией заинтересовались многие – более 500 человек, учитывая, что информация о нём появилась в сети несколько дней назад. Некоторые изъявили желание лично пройтись по магазинам с воспитанницей школы-интерната и выбрать для неё подходящий наряд. Кроме этого, многие наши соотечественники за границей подержали инициативу и изъявили передать вещи для выпускников посылкой.

Стоит отметить, что выпускные балы пройдут по всей республике сразу после сдачи экзаменов на степень бакалавра, которые пройдут с 5 по 22 июля.