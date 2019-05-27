БАК: у выпускников появится платная попытка пересдачи, но когда именно – пока не известно

БАК: у выпускников появится платная попытка пересдачи, но когда именно – пока не известно

В Министерстве образования объявили о возможности организации ​​третьей, платной серии экзаменов на степень бакалавра. Однако неизвестно, будет ли это применено к сессии 2019 года.

По словам руководителя Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатолия Топалэ, за третью попытку сдать экзамены кандидатам придётся заплатить по 500 леев за дисциплину, пишет realitatea.md. В данный момент проект находится на стадии согласования.

Напомним, что на экзамены на степень бакалавра 2019 года было зарегистрировано 17 442 кандидата, из которых 2 405 (13,79%) – кандидаты, ранее провалившие экзамен.

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