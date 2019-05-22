БАК-2019: свыше 1 000 учащихся получат “автоматом” высший балл по иностранному языку

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В этом году более 1 000 учащихся автоматически получат оценку “10” на экзамене по иностранному языку в рамках экзаменов на степень бакалавра. Речь идёт о тех учащихся, которые в процессе получения общего образования сдали международно признанные экзамены для подтверждения языковых навыков.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в сравнении с прошлым годом, количество таких учеников возросло более чем на 200 человек, пишет ipn.md.

БАК-2019 пройдёт в период с 4 по 21 июня. Для участия в экзаменах зарегистрировалось свыше 17 700 кандидатов, из которых около 2 500 имеют задолженности с предыдущих сессий. Выпускникам предстоит сдавать экзамены в 92 центрах, из которых 30 находятся в Кишинёве, а 62 – в других населённых пунктах страны, пишет источник.

Проверка экзаменационных работ будет проводиться с 4 по 24 июня. Распечатанные результаты вывесят в экзаменационных центрах 26 июня.