БАК-2019: опубликовано окончательное расписание выпускных экзаменов (DOC)

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Экзаменационная сессия на получение степени бакалавра в 2019 учебном году пройдёт с 4 по 21 июня. Тестирования будут начинаться в 9:00.

Утверждённый график экзаменов был опубликован на официальном сайте Министерства образования и культуры. В этом году выпускники лицеев сдают экзамены по языку обучения 7 июня, а 11 июня – по иностранным языкам, пишет zugo.md.

14 июня ученики реального профиля будут сдавать обязательный экзамен по математике, а гуманитарного – экзамен по всемирной истории и истории румын. В тот же день экзамены будут проводиться по спортивному профилю и профилю искусств. Экзамен по предмету на выбор будет проводиться 18 июня среди выбранных дисциплин: география, физика, химия, биология, математика, история румын и информатика. 21 июня пройдут экзамены по украинскому, болгарскому, гагаузскому языкам и литературе.

Сдача экзаменов на степень бакалавра будет проходить в 92 центрах. Результаты будут вывешены в центрах сдачи экзаменов 26 июня.