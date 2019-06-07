БАК-2019: списывающего ученика выгнали из аудитории

БАК-2019: списывающего ученика выгнали из аудитории

Сегодня одного из пришедших сдавать экзамен по языку обучения выгнали из аудитории за попытку списать. Инцидент произошёл в одном из столичных центров сдачи экзаменов.

Как передаёт ipn.md, провинившийся не сможет сдать остальные экзамены в рамках этой сессии. У него будет возможность пройти тестирование только в следующем году.

Сегодня на экзаменах присутствовало 14 878 кандидатов. Из них 12 017 человек сдавали молдавский язык и литературу, а 2 861 прошли тест по русскому языку и литературе.

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