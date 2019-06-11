БАК-2019: с экзамена по иностранному языку удалили учащегося

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Очередной учащийся был выгнан с экзамена на степень бакалавра по иностранному языку за попытку списывания. Это второе удаление в рамках текущей сессии.

По словам директора Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатолия Топалэ, учащемуся были отменены два экзамена на степень бакалавра. Он больше не сможет участвовать в следующих экзаменах текущей сессии и будет допущен лишь к сессии в следующем году ,пишет ipn.md.

Сегодня в экзамене на степень бакалавра приняли участие 15 451 кандидат, в том числе 10 138 – по английскому языку, 5 060 – по французскому языку, 139 – по немецкому языку, 41 – по испанскому языку, 24 – по итальянскому языку, а 49 – по турецкому языку.

Следующий экзамен состоится в пятницу, 14 июня.