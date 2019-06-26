БАК-2019: Результаты экзаменов обнародованы

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Результаты экзаменов на степень бакалавра были вывешены сегодня утром в экзаменационных центрах.

Выпускники, которые не согласны с итогами тестов, могут подать апелляцию в течение 48 часов – то есть, 26 и 27 июня. Окончательные результаты будут объявлены 4 июля. Стоит отметить, что с результатами экзаменов можно ознакомиться и онлайн, для этого необходимо войти на сайт bac.edu.md.

Напомним, что на прошлогодней сессии экзамен на степень бакалавра сдали почти 64% кандидатов. Экзамены на степень бакалавра в 2019 году начались 4 июня и завершились в пятницу, 21 июня. В них приняли участие около 17 тысяч кандидатов. Для сдачи экзаменов было открыто 92 экзаменационных центров, передаёт moldpres.md.

Дополнительная сессия пройдет с 15 по 22 июля.