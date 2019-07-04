БАК-2019: после проверки апелляций процент сдавших экзамены выпускников увеличился до 68,7%

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После рассмотрения апелляций показатель сдачи основной сессии экзаменов на бакалавра в этом году увеличился на 0,85% и составил 68,77%. Более половины выпускников получили в среднем 7 и более баллов, а 18 кандидатов получили оценку 10 на всех экзаменах.

Как сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, количество кандидатов, сдавших экзамены, увеличилось на 145 и составило 11 803 из общего числа около 17 000. В результате рассмотрения апелляций были повышены 2 272 оценки, или 23,16% от количества оспариваемых оценок и 3,58% от общего количества оценок, полученных на основной сессии экзаменов на бакалавра.Таким образом, показатель сдачи для выпускников лицеев составляет 88,22%, а для выпускников колледжей и образцовых центров – 49%, в то время как задолжники с предыдущих сессий сдали экзамены в уровне 18,97%, передаёт moldpres.md.

По сравнению с прошлогодними данными того же этапа сессии, уровень сдачи лицеистами увеличился примерно на 3 процентных пункта, а общий показатель экзаменов на бакалавра вырос примерно на 5 процентных пунктов. Наблюдается также увеличение среднего балла по всем экзаменам на бакалавра: у лицеистов – 7,14 по сравнению с 7,00 в 2018 году, 7,00 и выше получили в среднем 57% выпускников по сравнению с 52,5% в 2018 году. Число выпускников со средним баллом 7,00 и выше составляет 6 021 человек, у 2 526 кандидатов средний балл 8,00 и выше, у 595 человек – 9,00 и выше, у 18 кандидатов средний балл составил 10,00, тогда как в 2018 году отличников было 6.

После объявления предварительных результатов было подано 9 812 апелляций из общего числа 63 536 письменных и проверенных работ, что составляет 15,44%. Количество поданных апелляций меньше по сравнению с предыдущими годами. Большинство из них подано по румынскому языку и литературе – 2 540, это дисциплина с наибольшим количеством допущенных кандидатов. По истории румын и всеобщей истории подано 1 325 апелляций, по английскому языку – 1 909, географии – 1 146 и математике – 1 045.

Дополнительная сессия будет проходить с 15 по 22 июля.