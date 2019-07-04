БАК-2019: Обнародован рейтинг лицеев, где экзамен сдали 100% учащихся (DOC)

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В этом году 43 лицеев на территории республики показали 100%-ый результат сдачи экзаменов на степень бакалавра. 18 кандидатов получили отметку 10 по всем экзаменам, тогда как в прошлом году с таким результатом отличились 6 выпускников, а в 2017 – 3.

Лучший результат показал Республиканский теоретический лицей «Aristotel» в Кишинёве, пишет diez.md. Там средний балл по экзаменам на степень бакалавра составил 8,99. Кроме этого, хороший результат оказали следующие лицеи:

Теоретический лицей «Мирча Элиаде», Кишинёв –8.73;

Лицей творчества и изобретательности «Прометей-Прим», Кишинёв – 8.54;

Лицей современных языков и менеджмента, Кишинёв – 8.39;

Теоретический лицей «Эврика», Рыбница – 8.25;

Теоретический лицей «Ион Крянгэ», Кишинёв – 8.24;

Теоретический лицей «Александру чел Бун», Бендеры – 8.13.