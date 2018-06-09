БАК-2018: Второй экзамен по языку обучения прошёл без инцидентов

Об итогах тестирования сообщило Министерство образования, культуры и исследований.

Экзамен по языку обучения сдавало более 15 тысяч учащихся, из них 2 740 выполняли задания по русскому языку и литературе. Экзамен прошёл без нарушений и инцидентов.

Стоит отметить, что предыдущий экзамен, по румынскому языку и литературе, который состоялся 5 июня, также прошёл без нарушений. Следующий экзамен состоится 12 июня. Тогда выпускникам предстоит сдать экзамен по иностранному языку.

Сессия продлится до 22 июня. На неё в общей сложности было допущено 18 150 кандидатов, 3 020 из которых провалили сессии прошлых лет.

Напомним, что результаты тестирования будут оглашены 27 июня. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут в течение 48 часов подать апелляцию (27 и 28 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 6 июля.