БАК-2018: Сегодня выпускники лицеев сдают четвёртый экзамен по профильным предметам

БАК-2018: Сегодня выпускники лицеев сдают четвёртый экзамен по профильным предметам

Более 17 000 учащихся выполнят сегодня задания по профильным предметам.

Из них 8 500 выпускников классов реального профиля зачислены на сдачу экзамена по математике. А 8 000 учащихся классов гуманитарного профиля пройдут тестирование по истории румын и всеобщей истории. В то же время, 400 выпускников учебных заведений соответствующего профиля сдадут экзамен по искусству, а 200 – по спортивной подготовке.

Следующий экзамен по списку состоится 19 июня. Тогда учащимся 12-ых классов предстоит выполнить задания по предмету на выбор (география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история, информатика).

Напомним, что результаты тестирования будут оглашены 27 июня. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут в течение 48 часов подать апелляцию (27 и 28 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 6 июля.

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