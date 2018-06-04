БАК-2018: больше всего кандидатов будут сдавать экзамен по румынскому и английскому языку

В этом году больше всего кандидатов были зарегистрированы на сдачу экзамена по румынскому языку – 12 608 и английскому – 10 002 школьников.

Есть студенты, которые сдадут в этом году экзамен по испанскому языку – таковых 38 кандидатов, ещё 186 зачислены на сдачу немецкого языка, а 41 школьник пожелал сдавать итальянский язык, передаёт realitatea.md.

Кроме этого, по данным министерства образования, более 9000 кандидатов будут сдавать в этом году всемирную историю и историю румын, более 8000 кандидатов сдают математику и примерно такое же количество выпускников пройдут тестирование по географии.

Примечательно, что 424 кандидата сдадут экзамен по изобразительному искусству, а 179 – по физкультуре.

Напомним, что с завтрашнего дня у всех выпускников начнутся экзамены на степень бакалавра. Последний экзамен пройдёт 22 июня, а 27 июня будут оглашены результаты, после чего по всей республике пройдут выпускные балы.