Багаж отправили, пассажиров – забыли: полсотни пассажиров не поместились на борт самолёта и не полетели в Москву

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Авиакомпания продала на 50 билетов больше, чем позволяла вместительность самолёта, поэтому пассажиры остались за бортом, зато их багаж полетел в другую страну. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал муниципальный советник от Партии социалистов Никита Цуркан.

– Великие бизнесмены решили немного схитрить и отправить на Москву самолёт вместимостью на 50 мест меньше, чем продали билетов (не рассказывайте мне про overbooking). Понятное дело, ровно 50 человек не поместились на борт и начался кипеш. Представитель авиакомпании так и не вышел. Отдувались девочки со стойки, которые сказали сначала, что так вышло, потому как сломался борт и они отправили большой борт на Лондон, – написал Никита Цуркан.

По его словам, пассажирам предложили лететь другим рейсом на 01.30, либо вернуть деньги, потраченные на билеты. Но самое интересное, что багаж большинства людей улетел в Москву без хозяев.