Бабушка погибшего от неправильного лечения подростка рассказала всё о трагедии: мальчик применил инсектицид (ВИДЕО)

0

Чудовищная трагедия произошла в селе Хулубоая Кагульского района. 16-летний мальчик скончался после того, как применил бензилбензоат в сочетании с другим препаратом, содержащим серу, чтобы избавиться от чесотки. После самолечения подросток был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу, где скончался спустя несколько часов.

Известно, что мальчик проживал со своей бабушкой почти один год, передаёт publika.md. Его родители развелись и уехали работать за границу. По словам старушки, её внуку стало плохо в среду, 17 апреля.

– Всё было хорошо, он кушал со мной вечером. Утром сказал, что не идёт в школу. Я спросила, почему, а он сказал, что не очень хорошо себя чувствует. Я решила оставить его дома, ничего в этом страшного нет. После я заметила, что у него поднялась температура, и я вызвала скорую помощь, – рассказала бабушка.

По её словам, у мальчика была сыпь, и он чесался несколько дней. Она отправила внука в аптеку за мазью, а он добавил в неё запрещённое вещество для того, чтобы быстрее избавиться от болезни.

– Он смешал ещё что-то жёлтое, смесь, которой люди брызгают деревья, а после этого намазал этим тело. Какие-то дети ему сказали, когда играли в футбол. Они сказали ему, что у них тоже были такие красные пятна, – добавила бабушка.

По данным врачей, подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но был в сознании. Спустя некоторое время его состояние ухудшилось, врачи подключили его к искусственной вентиляции лёгких.

– У пациента случилась остановка сердца. Врачи пытались его реанимировать в течение 30 минут и применили медикаментозное лечение, необходимое в подобных ситуациях. Несмотря на все усилия врачей, ребёнок скончался, – рассказала заместитель директора Районной больницы Кагула Елена Тату.

Стоит отметить, что на данный момент нет информации о точной причине смерти подростка. Органы правопорядка обещают предоставить данные после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Врачи призывают людей не применять самолечение или традиционное лечение без предварительной консультации со специалистами.