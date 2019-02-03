Ажиотаж на встрече с президентом в Окнице: беседа проходила в переполненном зале (ФОТО)

0

Как было сказано ранее, до апреля президент страны Игорь Додон планирует посетить все районы Республики Молдова, где он будет беседовать с гражданами. Сегодня глава государства отправился в Окницкий и Сорокский районы.

Дом культуры, где проходила его встреча с жителями Окницкого района, был переполнен. В ходе беседы участники затронули различные вопросы по нынешней ситуации в стране: отсутствие рабочих мест, квалифицированных специалистов во многих областях, рынка сбыта для молдавской продукции, недоступные медицинские услуги и т.д.

– Люди хотят изменить ситуацию в стране, чтобы общество больше не было разделено по разным критериям, чтобы государственность страны и национальная идентичность укрепились, а семьи могли строить красивое будущее на Родине. Отметил, что буду и дальше прилагать усилия для восстановления отношений с Российской Федерацией и получения свободного доступа молдавской продукции на российский рынок, для привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест, что позволит нам возродить экономику, – подчеркнул по итогам проведенной беседы глава государства.

Он поговорил с гражданами и о программах и инициативах, запущенных в рамках объявленного в Республике Молдова Года семьи. По этому случаю сегодня президент поздравил три супружеские пары долгожителей, которые отметили 68, 56 и 51 год совместной жизни. Поздравил также три многодетные семьи, вручив каждой денежные и другие подарки.