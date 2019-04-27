Ажиотаж на автовокзалах столицы: пассажиры часами стоят в очередях в надежде, что для них останутся билеты

0

В предпасхальный период самое большое скопление людей можно увидеть на рынках и автовокзалах. Настоящий ажиотаж происходит в эти дни у рейсовых микроавтобусов, все хотят успеть домой, к праздничному столу, но, увы, не всегда на всех хватает билетов.

На кассах выстроились огромные очереди, люди порой стоят по полчаса или по часу, а бывает, что когда приходит их очередь, они узнают, что билетов больше нет. То ли в шутку, то ли всерьёз водители говорят, что берут пассажиров даже в багажники, пишет protv.md.

– Я не купила билет. Сказали, что больше нет, всё занято. Мне очень сложно, – сказала женщина, которая планировала выехать из столицы с ребёнком. – Вместо того, чтобы пустить автобусы, они отправляют маршрутки. Все не помещаются, – сетует пассажир.

Другие, более дальновидные пассажиры, приобрели билеты заранее. Правда им пришлось заплатить чуть больше, но они доберутся домой с комфортом.

– Когда берёшь билет заранее, платишь 3 лея комиссионных. На неделю раньше получается на 10 леев больше, – сказала клиентка.

По словам водителей, в предпасхальный период увеличивается не только пассажиропоток, но и количество автомобилей, поэтому пробки на выезде из города – это в порядке вещей. По словам заместителя директора автовозкзала, пассажиропоток значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2018 в пятницу до Пасхи было перевезено 12 000 пассажиров, то в этом году только к обеду было перевезено уже 8 000 пассажиров.