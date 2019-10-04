Автозапчасти и украшения на 600 000 леев: крупную контрабанду задержали сотрудники таможни (ФОТО, ВИДЕО)

0

Спрятанные в автобусе запчасти и аксессуары для авто, а также ювелирные изделия из серебра были обнаружены и конфискованы сотрудниками таможни. Их везли для незаконной продажи на территории столицы. В течение всего нескольких часов сотрудники таможни провели две конфискации товаров без документов о происхождении.

Первый случай был зарегистрирован в селе Бульбоака Новоаненского района, пишет jurnal.md. При проверке автобуса, курсирующего по маршруту “Одесса-Кишинёв”, сотрудники таможни обнаружили тайник в полу салона, откуда извлекли более 240 единиц автомобильных аксессуаров и запчастей. Стоимость контрабандных товаров оценивается в 200 000 леев.

Второй случай был зарегистрирован в столице. Согласно имеющейся информации, гражданин продавал привезённые из Украины украшения из драгоценных металлов, не имея подтверждающих документов. Сотрудники таможни изъяли 1 291 серебряное изделие на сумму около 400 000 леев.

Изъятые товары были отправлены на экспертизу. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.