Автозапчасти и резиновая лодка стали “добычей” криминальной компании в Приднестровье

За помощью к стражам правопорядка обратился 53-летний житель Тирасполя. Мужчина просил разыскать и привлечь к ответственности неизвестных, которые наведались в его гараж, расположенный по проезду Гребеницкому.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в один из сентябрьских дней злоумышленники, повредив замок на воротах, проникли в чужие владения и сняли с автомобиля «ВАЗ-2106» лобовое стекло и молдинги. Помимо этого, сообщники вынесли резиновую лодку.

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались пятеро приятелей – жители городов Тирасполь и Бендеры в возрасте 15-20 лет.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело, часть похищенного имущества изъята. Криминальная компания задержана. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.