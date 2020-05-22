Автошколы возобновили практические занятия: на каких условиях они работают

Автошколы возобновили практические занятия: на каких условиях они работают

Согласно последнему Постановлению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья, деятельность в классе в учреждениях публичного или частного права, предоставляющих услуги в сфере образования, запрещена до 30 июня. Тем не менее разрешено осуществление теоретического компонента в рамках учебных программ в режиме онлайн.

– Для практического компонента разрешить только индивидуальные часы, при соблюдении следующих правил гигиены и санитарии: дезинфекция поверхностей и оборудования/инструментов, проветривание помещений, ношение масок, соблюдение дистанции между участниками (не менее 1 м), организация мониторинга и ежедневного триажа задействованного персонала, а также его обеспечение защитными и дезинфицирующими средствами, – говорится в постановлении. 

Это, в свою очередь, дало “зелёный свет” автошколам, которые уже пригласили своих студентов на практические занятия, передаёт agora.md.

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