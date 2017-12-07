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Авторами законопроекта о запрете российских передач в Молдове стали соратники и выдвиженцы Воронина (ФОТО)

Авторами законопроекта о запрете российских передач в Молдове стали соратники и выдвиженцы Воронина (ФОТО)

Законопроект демократов, предусматривающий запрет на показ в Молдове российских телепередач, подписали некоторые соратники Владимира Воронина, прошедшие в парламент по спискам Партии коммунистов. 

В частности, под инициативой стоят подписи 9 бывших коммунистов: Корнелия Михалаке (он же по совместительству бывший член КСТР), Серджиу Стати, Бориса Головина, Владимира Витюка, Виолеты Ивановой, Игоря Время, Виктора Мындру, Анатолие Горилэ, Елены Гудумак.

Законопроект зарегистрирован в повестке сегодняшнего заседания парламента. Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет блокировать этот законопроект и не промульгирует его, если он будет принят парламентским большинством.

 

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