Автор снимков хлеба с мышью: На Franzeluța подтвердили, что это их продукт (ВИДЕО)

Хлеб, в котором были обнаружены останки мыши, был куплен отцом мужчины, сделавшего этот инцидент достоянием общественности.

По словам этого мужчины, адвоката Марина Доменти, после публикации снимков с хлебом в соцсети к нему вскоре обратились представители Franzeluța, которые, проверив продукт, подтвердили, что он был произведен их предприятием, пишет protv.md.

Мать мужчины подала жалобу в НАБПП, где инициировали расследование и проверки на Franzeluța. Деталей происходящего они, однако, не сообщают, обещая полную информацию после завершения расследования.

Тем временем Максим Доменти сохранил “виновника” скандала – батон с мышью, заморозив его. Он заявил, что не намерен требовать компенсации от Franzeluța, а желает лишь публичных извинений и введения более тщательного контроля на предприятии.

На Franzeluța при этом категорически утверждают, что попадание инородного тела в продукцию полностью исключено, и в скандале с мышью в хлебе подозревают злой умысел.