Автор ложного сообщения о бомбе в здании парламента задержан полицией

Мужчина, ставший виновником переполоха и эвакуации из здания законодательного органа в Кишиневе, не ушел от ответственности за свою необдуманную выходку.

Так, звонивший был оперативно идентифицирован и задержан.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, звонок с сообщением о бомбе был зарегистрирован в 14.40. Сотрудники парламента были оперативно эвакуированы, а на место прибыли саперы. Проверив здание, никаких опасных веществ они не нашли, и уже через 10 минут сотрудники смогли вернуться к своим делам, пишет tv8.md.

Выяснилось, что автору ложного сообщения 47 лет, в момент звонка он был нетрезв. Ему грозит наказание в виде штрафа до 42 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы сроком до 2 лет.