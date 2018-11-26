Автомобильный вор попался на очередной краже в Приднестровье

11 ноября в УВД города Бендеры за помощью обратилась 40-летняя жительница города. Женщина рассказала, что ночью неизвестный разбил лобовое стекло её машины и похитил 250 рублей ПМР. Honda была припаркована во дворе многоэтажного дома на ул. Шестакова.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность и местонахождение злоумышленника – 17-летнего жителя села Карагаш. Сельчанин обучается в техникуме городе Слободзея, состоит на профилактическом учёте в Инспекции по делам несовершеннолетних. Юноша уже 8 раз совершал аналогичные преступления в Слободзее.

Подозреваемый задержан. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело.