Автомобилист насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Трагедия произошла в воскресенье, 23 сентября, вблизи села Корлэтень Рышканского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Рышкань Евгении Молчановой, 41-летнего мужчину насмерть сбил автомобиль марки Mercedes, когда он переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, пишет tv8.md.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего водителя Mercedes. Если он будет признан виновным, то ему грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет.

Напомним, что недавно в Фалештском районе произошло серьёзное ДТП. Мотоциклист на высокой скорости выехал на встречную полосу и сбил 19-летнего пешехода.