Автомобили с нейтральными номерами с сегодняшнего дня допускаются к международному движению

Начиная с сегодняшнего дня, 9 октября, транспортные средства из приднестровского региона Республики Молдова с нейтральными регистрационными номерами допущены к международному дорожному движению.

Выдачу нейтральных номерных знаков начали 10 сентября 2018 года в отделениях Агентства государственных услуг в Тирасполе и Рыбнице. Номера содержат три буквы и три цифры. После получения таких номерных знаков владельцы автомобилей получают технический паспорт, а на транспортное средство наносится стикер с символом «MD», пишет molpress.md.

Для пересечения государственной границы, водители должны представить свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, «Зеленую карту», свидетельство о техосмотре и документ, подтверждающий передачу в пользование транспортного средства, а также другие документы, необходимые для поездок за границу, в соответствии с требованиями страны назначения.