Автомобиль врезался в дерево в Бричанах. Водитель госпитализирован

Жуткая авария произошла близ села Котюжаны Бричанского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и врезалась в дерево.
ДТП произошло прошлой ночью. За рулём Dacia Logan находился 35-летний житель села Ларга, сообщает telegraph.md.
Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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