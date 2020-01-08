ДТП на Рождество: автомобиль сбил пьяного пешехода

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Житель города Бендеры, управляя Volkswagen Golf, двигался в сторону Тирасполя и совершил наезд на пешехода.

Мужчина 1981 года рождения шёл по краю проезжей части и внезапно вышел на дорогу. Пешеход находился в алкогольном опьянении, у него взята биопроба. Пострадавший был доставлен в районную больницу. Он получил незначительные телесные повреждения и в результате отказался от госпитализации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту ДТП проводится разбирательство, по итогам которого станет известна степень вины каждого из участников аварии.