Автомобиль сбил переходивших дорогу людей: один человек скончался на месте, другой – госпитализирован

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Смертельное ДТП произошло в ночь на 14 июня на бульваре Дачия столичного сектора Ботаника. В результате аварии один человек скончался, а второй – был доставлен в больницу.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, на место происшествия прибыла бригада врачей и полицейские. По словам свидетелей аварии, пешеходы переходили дорогу по правилам, передаёт tv8.md.

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия он скрылся с места аварии, однако его быстро нашли.

– Водитель пьяный, на высокой скорости, на заднем сиденье было пятеро человек. После аварии он не остановился, но его догнал таксист и задержал на пересечении улиц Дачия и Куза-Водэ, – написал свидетель.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.