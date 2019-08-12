Автомобиль сбил насмерть пешехода в Бессарабке

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ДТП произошло вчера вечером в населённом пункте Абаклия Бессарабского района. 76-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, 46-летний водитель, житель села Абаклия, управляя автомобилем марки Ford Escort, сбил 76-летнего мужчину, который в результате полученных травм скончался на месте. В результате проведения теста на алкоголь полицейские установили, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, передаёт realitatea.md.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства трагедии.