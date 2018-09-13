Автомобиль с отцом и сыном загорелся во время движения и чуть не взорвался в Тирасполе (ФОТО)

Автомобиль с отцом и сыном загорелся во время движения и чуть не взорвался в Тирасполе (ФОТО)

Автомобиль марки Kia загорелся во время движения по улице Энергетиков. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в салоне находились 35-летний тираспольчанин и его несовершеннолетний сын. Выехав на обочину, мужчина попытался открыть моторный отсек и потушить огонь, однако не сумел сделать это самостоятельно.

Пламя сбили прибывшие на место происшествия сотрудники СВПЧ-1. Им удалось предотвратить взрыв баллона с газом, хранившегося в багажнике. На полную ликвидацию пожара специалистам потребовалось около получаса. Транспортное средство восстановлению не подлежит.

Рассматриваются две причины произошедшего – короткое замыкание электропроводки или разгерметизация топливной системы. Материальный ущерб устанавливается. Ведётся разбирательство.

 

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