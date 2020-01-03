Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Меренах: водитель скрылся с места ДТП

Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Меренах: водитель скрылся с места ДТП

Автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину. Трагедия произошла сегодня, 3 января, в селе Мерены Новоаненского района. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. 

Полицию вызвал прохожий, который заметил лежащую на проезжей части старушку. Врачи, приехавшие на место ДТП, смогли лишь констатировать смерть. Согласно предварительным данным, женщина получила травмы после того, как её сбил автомобиль, передаёт realitatea.md.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

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