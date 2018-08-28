Автомобиль насмерть сбил девушку из Кагула, переходившую дорогу в неположенном месте

Автомобиль насмерть сбил девушку из Кагула, переходившую дорогу в неположенном месте

Трагедия произошла вчера, 27 августа, в селе Киркань Кагульского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Кагула Кристины Чобану,  19-летнюю девушку насмерть сбил автомобиль марки Mercedes, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

По данным полиции, девушка проживала в этом же населённом пункте, пишет crimemoldova.md. В результате ДТП она получила травмы, не совместимые с жизнью. Согласно предварительным выводам, 33-летний водитель, житель Кагула, двигался по правилам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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