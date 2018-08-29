Автомобиль гражданина Румынии был конфискован на границе из-за незаконной модификации кузова

Сотрудники Пограничной полиции КПП Скулень идентифицировали в трансграничном движении гражданина Румынии, управлявшего автомобилем с незаконными модификациями кузова. Более того, номер кузова не значится в регистрационном сертификате и ни в одном акте собственности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент был зафиксирован вчера, на КПП Скулень в направлении въезда в Молдову, когда контроль проходил 38-летний гражданин Румынии, управлявший автомобилем марки Mercedes C220, зарегистрированным в Италии. Мужчина направлялся в Молдову по работе.

Гражданин Румынии предъявил пограничникам все необходимые документы для прохождения границы. Во время проверки было обнаружено, что номер кузова был изменён трижды, но один из его номеров не фигурировал ни в одном из документов. Мужчина заявил, что машина принадлежит фирме, на которую он работает и о несоответствиях он ничего не знал. Представители компании предположили, что номер не был включен после того, как автомобиль находился в ремонте.

Тем не менее, транспортное средство было конфисковано и помещено на штраф-площадку КПП Скулень.