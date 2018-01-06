Автоцистерна с топливом перевернулась неподалеку от Вулканешт

ДТП произошло накануне, 5 января, во второй половине дня.

По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, автоцистерна, перевозящая 30 тонн дизтоплива, съехала с трассы и опрокинулась в кювет на 170 километре трассы М3.

В автомобиле находился лишь водитель, который не пострадал. Для извлечения же большегрузного автомобиля понадобилось вмешательство спасателей. Также в результате инцидента оказалась заблокирована часть трассы, вследствие чего образовался затор.

Чтобы не допустить воспламенения топлива и взрыва, были предприняты специальные меры. Из потерпевшей аварию автоцистерны топливо было перелито в другую. Полностью ликвидировать последствия ДТП удалось лишь к полуночи.