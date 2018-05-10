Автоцистерна с горючим едва не загорелась на трассе в День Победы (ВИДЕО)

Инцидент произошел на трассе М3 вчера, 9 мая, вблизи села Буджак.

По предварительной информации, автоцистерна, в которой находилось 18 литров топлива, едва не загорелась. Поломка мотора вынудила автовладельца остановить машину и обратиться за помощью к спасателям, так как из-под кабины шел густой дым.

Прибывшие на место происшествия пожарные осуществили термоизоляцию машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается также, что за последние 24 часа спасатели пришли на помощь в 19 рисковых ситуациях.