Автоцистерна превратилась в гору металла после аварии в Фалештах: два человека госпитализированы (ФОТО)

Автоцистерна превратилась в гору металла после аварии в Фалештах: два человека госпитализированы (ФОТО)

Двое мужчин были доставлены в больницу после того, как автоцистерна, в которой они находились, перевернулась. Авария произошла вчера вечером на трассе R-16, вблизи села Хилиуць Фалештского района.

По данным местной полиции, в ДТП попала автоцистерна марки Renault. Водитель, 60-летний мужчина, не справился с управлением, в результате чего большегруз вылетел с трассы и перевернулся, передаёт deschide.md.

– В результате аварии автоцистерна превратилась в груду металла. Водитель и пассажир получили многочисленные травмы и были в срочном порядке госпитализированы в муниципальную больницу Бельц, – сообщил представитель Инспектората полиции Фалешт.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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