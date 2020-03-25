Автобусы и троллейбусы без кондукторов: примария Кишинёва выполнила решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Автобусы и троллейбусы без кондукторов: примария Кишинёва выполнила решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям

С сегодняшнего дня все троллейбусы и автобусы в столице курсируют без кондукторов, а плата за проезд не взимается. Таким образом, примария Кишинёва полностью выполнила решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан.

– Предложение о бесплатном проезде в общественном транспорте поступило от нас. Мы будем руководствоваться действующим законодательством и организовывать экстренные муниципальные заседания для того, чтобы внедрять все решения, – написал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md