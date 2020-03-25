Автобусы и троллейбусы без кондукторов: примария Кишинёва выполнила решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям

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С сегодняшнего дня все троллейбусы и автобусы в столице курсируют без кондукторов, а плата за проезд не взимается. Таким образом, примария Кишинёва полностью выполнила решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан.

– Предложение о бесплатном проезде в общественном транспорте поступило от нас. Мы будем руководствоваться действующим законодательством и организовывать экстренные муниципальные заседания для того, чтобы внедрять все решения, – написал Чебан.

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