Автобусы и маршрутки – самый востребованный вид транспорта у молдаван (ИНФОГРАФИКА)

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В первые два месяца с начала года услугами автобусов и микроавтобусов воспользовались 15,6 млн пассажиров. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно данным Национального бюро статистики, большинство пассажирских перевозок пришлось на транспортные компании из Кишинёва (57,6%) и Бельц (4,9%). Далее следуют районы: Кагул и Оргеев (4,8%), Страшены (2,6%), Унгены (2,4%), Яловены (2,3%), Гагаузия (2,2%), Единцы и Новые Анены (по 1,6%), Каушаны и Бричаны (по 1,3%), Сороки (1,2%), Флорешты (1%), Сынжерей (0,9%) и Тараклия (0,8%).

Услугами железнодорожного транспорта в январе-феврале 2019 года воспользовались 248,5 тыс. человек, пишет tv8.md. Это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.